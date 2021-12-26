اخبار السعوديه

القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

<iframe width=" />

عاجل | التراخيص تعطل السياحة الريفية

يواجه عدد من صغار المزارعين إشكاليات في التحول إلى السياحة الريفية، أبرزها التراخيص والصكوك، وكون السياحة موسمية لفترة محدودة،...

4c67855389.jpgالأحساء: عدنان الغزال
1c77685774.jpg22 جمادى الأولى 1443 هـ

11 ألف رخصة الهدم يفوق الترميم في جدة

بينما أصدرت أمانة جدة 10.997 رخصة إنشائية في 2020، تفوقت الرخص الصادرة لعمليات الهدم على رخص الترميم بواقع 703 رخصة للأولى و563 للثانية. كما...

icon-byline.pngجدة محمد غرسان
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1443 هـ
<iframe width=" />

ملاحقة أصحاب الملصقات المشوهة وتحديد هوياتهم

بدأت أمانات المدن والمحافظات في ملاحقة وتعقب أصحاب الملصقات والمنشورات الدعائية التي تلصق على المرافق العامة، كالجدران وأعمدة...

icon-byline.pngالرياض: خالد الحارثي
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1443 هـ
<iframe width=" />

وادي جرب اعتداءات بوضع اليد ونهل للتربة

يشهد وادي جرب بمحافظة العقيق في الباحة، عمليات تخريب وعبث، فضلا عن وضع عدد من الشركات يدها على أحد أهم أودية مركز جرب وإزالة غابات...

icon-byline.pngالباحة: منصور محمد
icon-clock.png21 جمادى الأولى 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز رصد آلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا