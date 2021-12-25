التحالف يشن ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن قيام قواته بتوجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وذلك استجابة للتهديد.

وطالب التحالف- بحسب الإخبارية – المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات، مؤكدًا أن العمليات التي يقوم بها في اليمن تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امتلاكه أدلة تحويل الحوثيين لمطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضح التحالف أنه سيعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر الجاري.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية جاهزية مطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

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