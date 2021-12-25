الصحة: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 49.3 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة اليوم، عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، التي تلقاها المواطنين، بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 49.3 مليونا، بينها 1.3 مليون جرعة منشطة.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن مدن الرياض وجدة مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة تصدرت حالات التعافي من كورنا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ في الرياض، فيما تم تسجيل 22 في جدة، و8 في مكة المكرمة، و6 في الدمام، و5 في المدينة المنورة.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف في الهفوف، و3 في كل من: الجبيل والخرج، و2 في كل من: تبوك وحائل وجازان والخبر والقطيف.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة فقط في كل من: عرعر والطائف وأبها ونجران ورابغ وينبع والظهران ومحايل والبدع والبدائع وثادق والليث ورماح وشقراء ووادي الدواسر.

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