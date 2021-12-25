قطر تُدين استهداف «جازان».. وتؤكد: عمل مُنافٍ للأعراف والقوانين الدولية

الرياض - محمد عبدالله - وصفت دولة قطر هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على منطقة جازان بالعمل الخطير الذي يُنافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، أدانت قطر بشدة الهجوم الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، وقالت: دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين".

وأضاف البيان أن الدوحة "تعتبر الهجوم عملًا خطيرًا ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة، مشيرًا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردًّا على الهجوم.

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