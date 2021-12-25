جناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي» يستقبل مليوني زائر خلال 86 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت اللجنة المنظمة لجناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، عن وصول عدد زواره إلى مليوني زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مستحوذاً من خلال هذا الرقم القياسي الجديد على قرابة 30% من نسبة إجمالي زوار "إكسبو 2020 دبي"، ومواصلاً تحقيق أعلى نسبة زيارات في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الماضي.

ومع بدء العد التنازلي للإعلان عن عدد الزيارات المرتقبة، احتشد موظفو الجناح والجمهور المتوافد في الساحة الخارجية لجناح المملكة بمنطقة "الفرص" في المعرض الدولي، قبل أن تُطلق الألعاب النارية وأضواء الليزر، للإعلان عن الرقم القياسي الجديد، مع توافد المزيد من الزوار للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة.

وكان جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، قد نجح على مدار الأسابيع الماضية، في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة، وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني، والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، المستندة على ركائز أربع رئيسة، تشمل الطبيعة الغنية والمجتمع الحيوي والتراث العريق والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار، والتي تأخذ زوار الجناح في رحلة استكشاف غير مسبوقة، تعكس روح المملكة الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

اقرأ أيضًا:

جناح المملكة في معرض «إكسبو دبي» ينظّم عرضًا مسرحيًّا راقصًا للأطفال