بالفيديو.. سر ذهاب المواطن الذي استشهد جراء المقذوف الحوثي على صامطة إلى موقع الحادث

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير بثته قناة "الإخبارية" مفاجأة عن المواطن الذي توفي نتيجة سقوط مقذوف حوثي معادٍ باتجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وبحسب التقرير الذي بثته قناة الإخبارية فإن المواطن "عريبي" الذي توفي نتيجة سقوط المقذوف كان آتيًا للمنزل بعد أن وضعت زوجته مولوده.

وأوضح تقرير "الإخبارية"، أن المواطن المتوفَّى ذهب ليأخذ لزوجته بعض الأغراض وتحديدًا من السوق المتواجد في المنطقة التي أصابها المقذوف الحوثي، والذي أودى بحياته.

وتوفي المواطن ضحية المقذوف الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية، إضافة إلى إصابة 7 أشخاص في المنطقة ذاتها، وتضرر عدد من المحال التجارية.