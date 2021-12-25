الدفاع المدني: 5 نصائح مهمة حال استخدام الفحم والحطب للتدفئة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني نصائح مهمة عند استخدام الفحم أو الحطب للتدفئة في المنازل في فصل الشتاء.

وأكد الدفاع المدني، في إنفوجرافك توعوي عبر "تويتر"، أهمية الالتزام بما يلي في حالة استخدام الحطب أو الفحم للتدفئة:

- عدم إشعال الفحم والحطب داخل المنزل

- تهوية المكان منعا لحدوث الاختناق

- إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار

- منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها

- إطفاء الحطب عند الخروج من المنزل وعند النوم

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