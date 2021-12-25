«الصحة الخليجية»: أوميكرون أقل شراسة.. والجرعات الثلاث بالسعودية قادرة على مواجهته

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، إنه لا يوجد حاجة لتطوير لقاح جديد لمواجهة «أوميكرون»، لافتًا إلى أن الجرعات الثلاث التي وفرتها السعودية من لقاح فيروس كورونا قادرة على الوقاية من المتحور الجديد.

وأشار إلى أن متحور أوميكرون لديه خاصية الانتشار السريع؛ لذلك بات الفيروس السائد لدى معظم الدول التي يتواجد بها.

وأكد العمار أن الفيروس موجود حالياً في أكثر من دول العالم بما فيها أمريكا، متوقعًا استمرار انتشاره في أوروبا وباقي دول العالم بما فيها دول الخليج، وذلك بناءً على التوقعات العلمية الواردة حتى الآن.

وأوضح أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي وضعت معايير خاصة بها، تحدد من خلالها تخفيف أو تشديد الاحترازات الوقائية، التي من الممكن أن تطبق بما يتناسب معها، حيث يتم متابعتها بشكل مستمر من جميع الدول، وبناءً عليها يتم اتخاذ القرار حسب الحاجة.

وتابع دكتور العمار: السعودية تتعامل مع جائحة كورونا على أعلى مستوى، حيث كانت الإجراءات التي تتخذها إجراءات استباقية ومميزة، مما أعطاها تقييمًا عاليًا في التعامل مع الوباء وخطورته وفق التصنيف العالمي، وذلك ابتداءً من فترة إعلان تواجد الفيروس في الصين.

وبين "أن تقنية المارنيه تمكن اللقاحات من التكيف مع المتغيرات وسهولة العمل على تطوير لقاحات لسلالات جديدة عند الحاجة".

وفيما يتعلق بأعراض متحور أوميكرون هل هي أشد من المتحور الأصلي من عدمه، قال العمار "الإجابة على ذلك لا، والثابت حتى الآن أن أعراض أوميكرون أقل شراسة وقوة من أعراض دلتا، ولكنها في الوقت ذاته ليست ضعيفة، حيث من الممكن أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة".

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