بالفيديو.. مبتعث يروي بعض المواقف حول الصورة الذهنية للمملكة في الخارج

الرياض - محمد عبدالله - روى الطالب المبتعث في بريطانيا مشاري علي بعض المواقف حول صورتنا الذهنية في الخارج، وكيف استطاع أن يتعامل معها ويوضح الصورة الحقيقية للمملكة رمز التسامح والاعتدال.

وقال وفقًا لـ"الإخبارية"، إنه كان وقت العشاء وقال له صاحب المنزل الذي يقيم فيه وبدون أي مقدمات، لماذا تقتلون الناس؟، فهمت ماذا يقول ولكن لم أتمكن من الرد، كان ثاني شهر لي والإنجليزية ليست جيدة".

وتابع مشاري: "بحثت على اليوتيوب مقطع فيديو للأستاذ عادل الجبير وأعطيته لهذا الرجل وتغيرت ملامحه ووجهة نظره تجاه المملكة".