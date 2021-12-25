بالفيديو.. متحدث الأرصاد يكشف عن المناطق التي قد تتأثر بتساقط الثلوج قريبًا

الرياض - محمد عبدالله - قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إنه منذ عام 2008 تتساقط الثلوج على شمال المملكة كل عام وقد نشهد تساقطها على مناطق أخرى.

وقال لـ"الإخبارية": "أصبح أمرا معتادا أن يتم متابعة تساقط الثلوج على هذه المناطق شمال المملكة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة".

وتوقع القحطاني، تأثر مناطق الحدود الشمالية بتساقط الثلوج خلال الأيام القادمة، مضيفا "نحن نراقب المعلومات المناخية وقراءتها بشكل واضح لرؤية التغيرات المناخية التي يمكن أن تشهدها أجواء المملكة خلال الشتاء".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة بالمملكة وأمطار بعدة مناطق