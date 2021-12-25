مستجدات اللقاح والمؤشرات الوبائية في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ويستعرض: «الأوضاع العالمية، المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، أبرز الاستفسارات الشائحة مؤخرًا، أبرز الإحصائيات الصحية».

فيما يستعرض عبدالرحمن محمد الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عبر تطبيق توكلنا.

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