بالفيديو.. خبير هندسي يوجه نصائح لشراء منزل صالح للسكن

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي خطوات وآلية معرفة هل المسكن صالح للسكن وموافق للكود السعودي أم لا؟.

وقال الدلبحي لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية": إنه يمكن اختبار جودة السكن، من خلال اختبارات معينة تجرى في مختبرات مختصة، كذلك يمكن قياس قوة الخرسانة بآلات اختبار معينة.

وأضاف "كذلك يمكن عمل قياس المحاكاة بالأشعة الصوتية لمعرفة كمية الحديد الموجودة في المبنى أو المنشأة".

ولفت سعود الدلبحي إلى أنه يمكن من خلال هذه الاختبارات معرفة هل المنشأة مطابقة للمعايير وكود البناء السعودي.

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