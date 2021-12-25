الثلوج تقترب شمالا وطريف تلامس الصفر

وتوقع المركز سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك. كما لا يستبعد تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وجنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج على الجزءين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي. بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.
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