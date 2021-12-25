7 مشروعات لتحسين المشهد الحضري بخميس مشيط

شرعت بلدية خميس مشيط، التابعة لأمانة منطقة عسير في تنفيذ نحو 7 مشروعات لتحسين وتطوير المشهد الحضري وإبراز مقومات المحافظة على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية. وشملت المشروعات المستقبلية التي تحت التنفيذ وتحت الدراسة، طبقًا للمشهد الحضري استحداث دوارين في تقاطع الغروي لفك الاختناقات المرورية على تقاطعي الطريق، وإعادة تخطيط وتحسين طريق أبها - خميس مشيط «طريق الملك فهد»، وطريق صلاح الدين الأيوبي وطريق مكة، وكذلك دوار النقل الجماعي، وإنشاء جزر وسطية في أنحاء المحافظة، ومقترح استثماري لممشى طريق الرياض. 01 دوار النقل الجماعي - تنظيم الحركة المرورية - إبراز هوية المنطقة - الحد من السرعة العالية - الحفاظ على الطاقة و تقليل التلوث البيئي 02 طريق الثلاثين • ايجاد علامات حضرية مميزة داخل المدن اعادة تخطيط وتصميم الطرق التوافق مع اهداف أنسنة المدن 03 دوارات تقاطع الغروي - الغاء الاشارات المرورية الكتسببة في تكدس الحركة المرورية - تحويل التقاطع إلى دوار بحركة انسيابية - ايجاد مسارات ومساحات كافية لحركة المشاة. 04 طريق الملك فهد - فصل حركة المركبات على الطريق السريع عن طريق الخدمة - إيجاد مسارات ومساحات كافية لحركة المشاة الآمنة - زيادة الرقعة الخضراء والتشجير على كامل الطريق. 05 الجزر الوسطية - إعادة تصميم الجزر الوسطية - تحقيق استدامة المدينة - تحقيق مبادرة السعودية الخضراء. 06 ممشى طريق الرياض - مقترح استثماري. 07 طريق مكة - إعادة تخطيط وتحسين الطريق. - تحقيق مبادئ وأهداف مبادرة المشهد الحضري. - تحقيق مبادرة أنسنة المدن. شروط تحقيق الميادين المستدامة 1- الطاقة 2- الصيانة 3 - الحفاظ على المصادر الطبيعية بالموقع 4 - التحكم وإدارة المياه 5 - تفادي استخدام المخصبات الكيميائية 6 - تطبيق مبدأ اعادة التدوير و الاستخدام 7 - إلغاء أو تقليل حركة السيارات داخل الموقع



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