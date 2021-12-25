11 ألف رخصة الهدم يفوق الترميم في جدة

بينما أصدرت أمانة جدة 10.997 رخصة إنشائية في 2020، تفوقت الرخص الصادرة لعمليات الهدم على رخص الترميم بواقع 703 رخصة للأولى و563 للثانية. كما بلغ عدد رخص البناء 8.195 رخصة بناء و1.536 إضافة وتعديل مكونات رخص البناء.

لا بناء بالتاريخية

وتوزعت رخص البناء على البلديات الفرعية وجاءت بلدية طبية أولًا بـ2.684 رخصة تليها بلدية أبحر الشمالية بـ2.237 ثم المليساء 1.128 وبلدية الجنوب بـ 627 ثم بلدية ذهبان 513 وبلدية بريمان وأبحر 193 لكل منهما ثم بلدية أبرق الرغامة 154 وبلدية أم السلم بـ 114 تلتها بلدية الصفا بـ 79 تليها بلدية المطار 66 ثم العزيزية 53 والشرفية 37 ثم الجامعة 26 وبلدية ثول 13 تليها بلدية خزام 6 وأخيرًا بلدية البلد 5 رخص بناء فيما خلت جدة التاريخية من رخص البناء.

أبرق تتذيل

وبلغت رخص الهدم 703 رخصة وجاءت بلدية جدة الجديدة اولاً في إصدار رخص الهدم بـ 108 رخصة تليها بلدية المطار بـ 92 تلتها بلدية أبحر 71 ثم بلدية الصفا والعزيزية بـ 66 رخصة بناء لكل منها وبلدية أبحر الشمالية 63 رخصة تليها بلدية طيبة 47 ثم بلدية ذهبان 46 وبلدية بريمان 31 تليها بلدية المليساء 20 ثم بلدية الجنوب 21 ثم بلدية الجامعة 16 ثم الشرفية 15 ثم بلدية ام السلم 13 ثم بلدية خزام 12 تليها بلدية البلد 10 رخص وأخيرًا بلدية أبرق الرغامة 6 رخص هدم فيما خلت جدة التاريخية وثول من رخص الهدم.

أبحر تتصدر

وبلغت رخص الترميم 563 وجاءت بلدية ابحر اولاً بـ 96 رخصة ترميم تليها بلدية ثول وجدة الجديدة بـ 90 رخصة لكل منهما تليها بلدية العزيزية 48 رخصة تليها بلدية الصفا 39 رخصة تليها بلدية المطار 34 رخصة تليها بلدية الشرفية وأبحر الشمالية 24 رخصة لكل منهما تليها بلدية البلد وذهبان 20 رخصة لكل منهما تليهم بلدية الجامعة 18 تليها بلدية بريمان 14 تليها بلدية الجنوب 12 ثم طيبة 10 ثم المليساء 8 ثم خزام 7 ثم بلدية ام السلم 5 وأخيرًا جاءت بلدية أبرق الرغامة 4 رخص ترميم فيما خلت جدة التاريخية من رخص الترميم.