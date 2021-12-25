ملاحقة أصحاب الملصقات المشوهة وتحديد هوياتهم

بدأت أمانات المدن والمحافظات في ملاحقة وتعقب أصحاب الملصقات والمنشورات الدعائية التي تلصق على المرافق العامة، كالجدران وأعمدة الكهرباء وغيرها من الأماكن العامة؛ وذلك ضمن حملة جديدة مكثفة تهدف للقضاء على هذا السلوك المزعج والمشوه للمكان.

ونظمت أمانة الرياض حملة تهدف إلى معرفة هويات المخالفين وتطبيق الغرامات بحقهم، وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت أولى خطوات تعقّب المعلنين بشكل فعلي من خلال 5 خطوات تقوم بها الأمانة حالياً تنتهي بتغريم ومعاقبة ناشري الملصقات الدعائية المخالفة.

تحديد الهوية

وقالت أمانة الرياض إن خطوات القضاء على هذه الظاهرة المخالفة تبدأ بقيام مراقبي الأمانة برصد الملصقات العشوائية في مختلف أرجاء المدينة، ثم التقاط صور توثق وجود الملصقات المخالفة في الأماكن العامة، وبعدها يباشر العاملون الميدانيون أعمال إزالة الملصقات المشوهة للمشهد الحضري للمدينة، وتنظيف المواقع التي تعرضت للتشويه، قبل أن يتم تحديد هوية أصحاب الإعلانات عبر تحديد نشاطهم والتحقق من ملكية شرائح الاتصال المدرجة في الملصقات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية، ثم يتم تسجيل المخالفات بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة في هذا الشأن.

مطالبات

وطالب عدد من السكان بأن تشمل العقوبات أيضاً أصحاب المنشورات الدعائية كالمتاجر والمحلات والعمالة والمطاعم والمقاهي التي تعلق ملصقاتها على أبواب المنازل وتحت أبوابها، وعلى زجاج المركبات، والتعدي على ملكية أصحابها وإزعاجهم بتلك المنشورات.

غرامات

يذكر أن بعض أمانات المدن فرضت غرامات مالية تتراوح بين 100 و1000 ريال على أصحاب الملصقات المخالفة، فيما ينص قانون الذوق العام في مادته الخامسة منع الكتابة والرسم، وما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية، وفي حال تطبيقه على هؤلاء المخالفين سيتم توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، ويضاعف مقدار المخالفة في حال تكرارها.