مسك الخيرية تحتفي بقادة المستقبل

احتفلت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل، الذين أتموا مراحل التعلم واكتساب المهارات في برنامج «زمالة مسك» بنسخته الرابعة وبرنامج «الإعداد لنخبة الجامعات» بنسخته الثانية، بعد مسيرة تعليمية ثريّة هدفت إلى إعداد شباب الحاضر لقيادة الغد.

جهود جماعية

ونظم الحفل في مدينة الرياض، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، المهندس محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية، الدكتورة مها السليمان، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور أنس الفارس، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، المهندس أنس المديفر.

وشهدت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في «مسابقة زمالة مسك السنوية»، التي تعقد كل عام بالتزامن مع برنامج «زمالة مسك»، وتفتح الباب أمام زملاء وزميلات مسك للانخراط في جهود جماعية تشاركية لتذليل تحديات أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، وتصادق على هذه الجهود بتقديم جوائز تكريمية في ختام أعمال المسابقة.

تعاون إستراتيجي

وتضمنت النسخة الثالثة من المسابقة 6 تحديات تنموية متعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمملكة، ضمن مجالات الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، طاقة نظيفة ميسورة التكلفة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وجاءت المسابقة بتعاون إستراتيجي بين «مسك الخيرية» وطيف واسع من الشركاء.

الطاقة المستدامة

وفاز في نسخة هذا العام من المسابقة 5 فِرق، جاء على رأسها فريق (Giggedin) الذي قدم مشروعه الهادف إلى دعم الطاقات السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي المركز الثاني قدّم فريق (Foodergy) مشروعه تعزيز نماذج الاستهلاك السليمة بالاعتماد على الطاقة المستدامة، تلاه فريق (Edu4All) عن مشروعه حول تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين جودة التعليم، ثم فريق (Badeel) الذي قدّم مشروعه في مجال توظيف التقنيات الحديثة لابتكار حلول التنقّل المستدام، وفي المركز الخامس فريق (Futuristic) الذي قدّم مشروعه حول تمكين القوى العاملة وتلبية متطلبات سوق العمل.