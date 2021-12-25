القبض على 3 باكستانيين ارتكبوا حوادث جنائية

الثلوج تقترب شمالا وطريف تلامس الصفر سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة أمس، ملامسة بذلك الواحد المئوي كأقل درجة، كما سجلت المناطق... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

7 مشروعات لتحسين المشهد الحضري بخميس مشيط شرعت بلدية خميس مشيط، التابعة لأمانة منطقة عسير في تنفيذ نحو 7 مشروعات لتحسين وتطوير المشهد الحضري وإبراز مقومات المحافظة على... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

11 ألف رخصة الهدم يفوق الترميم في جدة بينما أصدرت أمانة جدة 10.997 رخصة إنشائية في 2020، تفوقت الرخص الصادرة لعمليات الهدم على رخص الترميم بواقع 703 رخصة للأولى و563 للثانية. كما... جدة محمد غرسان جدة محمد غرسان 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> ملاحقة أصحاب الملصقات المشوهة وتحديد هوياتهم بدأت أمانات المدن والمحافظات في ملاحقة وتعقب أصحاب الملصقات والمنشورات الدعائية التي تلصق على المرافق العامة، كالجدران وأعمدة... الرياض: خالد الحارثي الرياض: خالد الحارثي 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> وادي جرب اعتداءات بوضع اليد ونهل للتربة يشهد وادي جرب بمحافظة العقيق في الباحة، عمليات تخريب وعبث، فضلا عن وضع عدد من الشركات يدها على أحد أهم أودية مركز جرب وإزالة غابات... الباحة: منصور محمد الباحة: منصور محمد 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

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