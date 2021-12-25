القيادة تعزي ملك ماليزيا في ضحايا الفيضانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان في برقية تعزية ومواساة «تلقيت نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلفته من أضرار، وإننا إذ نعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءا أو مكروها».

كما عزى خادم الحرمين الشريفين، رئيس الوزراء في ماليزيا إسماعيل يعقوب، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقيت نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلفته من أضرار، وإننا إذ نعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءا أو مكروها».

فيما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلفته من أضرار، وإنني إذ أعرب لجلالتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما عزى ولي العهد، رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «بلغنا نبأ الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلفته من أضرار، وإننا إذ نعرب لدولتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه».