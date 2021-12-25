تنفيذ 243 جسرا على شبكة الطرق في منطقة حائل

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وتتميز منطقة حائل بشبكة من الطرق الحيوية، منها الطريق الدائري، وطريق حائل الجوف السريع، وطريق حائل القصيم السريع، وطريق حائل المدينة المنورة المباشر الذي جرى تدشينه أخيرا، كما تضم المنطقة 243 جسرا نفذت وفق أجود المعايير الفنية، و42 تقاطعا علويا تسهم في تسهيل الحركة المرورية والتنقل لأهالي المنطقة.
وتأتي هذه الخدمات من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن جهودها الواسعة نحو المحافظة على جودة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة الطرق بالمنطقة، وتحقيق الأهداف الطموحة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع الحفاظ على ريادتها عالميا في مؤشر ترابط الطرق، ورفع مستوى السلامة عليها.
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