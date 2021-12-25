إزالة 430 من السيارات المتهالكة بخميس مشيط

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ورفعت البلدية خلال الأسبوعين الماضيين 100 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 13 ألف م2 من الكتابات على الجدران، ومعالجة 25 حاوية نفايات، وإزالة 430 من السيارات المتهالكة، ودهان 100 ألف متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.
وبينت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكدة أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي ليتم مباشرتها ومعالجتها.
من أعمال بلدية خميس مشيط:
- رفعت 100 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم
- إزالة 13 ألف م2 من الكتابات على الجدران
- معالجة 25 حاوية نفايات
- إزالة 430 من السيارات المتهالكة
- دهان 100 ألف متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية
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