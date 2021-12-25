شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 15,076 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، 15,076 مخالفا، خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 01 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة 15,076 مخالفا، منهم: 7777 مخالفا لنظام الإقامة 5375 مخالفا لنظام أمن الحدود 1924 مخالفا لنظام العمل 02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 208 أشخاص، منهم: 64 % يمنيو الجنسية 28 % إثيوبيو الجنسية 8 % جنسيات أخرى ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 03 ضبط 27 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 92,304 وافدين مخالفين، منهم: 83,125 رجلا 9179 امرأة 05 إحالة 81,670 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2242 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 8875 مخالفا

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 15,076 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.