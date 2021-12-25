شكرا لقرائتكم خبر 13 مليون زيارة لبوابة العدل القضائية العلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطى عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بوزارة العدل حاجز الـ13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام 10 ملايين عملية.

وأوضحت الوزارة أن البوابة التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تتضمن نحو 46 ألف وثيقة قضائية.

وأكد المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى أن البوابة تتيح للجميع - بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني - الاطلاع على جميع الأحكام التجارية - المكتسبة للقطعية - الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وأشار إلى أن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتوفير منصة الكترونية موحدة للمعلومات القضائية، وتعزيز المستوى المعرفي الاختصاصي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي، وإثراء الثقافة العدلية للمجتمع.

وأضاف بأن البوابة القضائية العلمية تتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.

البوابة القضائية العلمية تستهدف:

القضاة

أطراف الدعوى

المحامين

أعضاء النيابة

أعوان القضاة

الأكاديميين

طلاب الدراسات العليا

المستشارين

الباحثين