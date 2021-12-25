الإطاحة بمواطن سطا على متجر في الخرج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن سطا على متجر في محافظة الخرج. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن ارتكب حادثة سطو على متجر في محافظة الخرج والاستيلاء على مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.



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