تسجيل 325 إصابة بكورونا.. وشفاء 117 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 325 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 117 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 32 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 552,406 إجمالي الإصابات 540,744 حالات التعافي 8870 الوفيات 325 إصابة جديدة 117 حالة شفاء جديدة 32 الحالات الحرجة

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