شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 325 إصابة بكورونا.. وشفاء 117 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
552,406 إجمالي الإصابات
540,744 حالات التعافي
8870 الوفيات
325 إصابة جديدة
117 حالة شفاء جديدة
32 الحالات الحرجة
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 325 إصابة بكورونا.. وشفاء 117 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.