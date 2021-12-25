شكرا لقرائتكم خبر تنبيه هام.. الإنفلونزا ليست كالزكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يظن معظم الأشخاص أن الرشح والزكام والإنفلونزا هي مجرد مسميات مختلفة للمرض نفسه، ويشخص العامة كل سيلان للأنف أوانسداد على أنه إنفلونزا أو زكام «رشح» والعكس، إلا أنهما مرضان مختلفان رغم تشابه الأعراض، كالحمى والعطس والتهاب الحلق، وقد يؤدي هذا الخلط ومعاملة الإنفلونزا بتهاون على اعتبارها رشح للوفاة.

ويتهم الأغلب موجات الهواء البارد بالتسبب، وتناقل الأجيال التحذير من الخروج بشعر مبلول، لمنع الإصابة بنزلات البرد، إلا أن الدراسات الطبية برأته من تلك التهم، وإن كان لدرجات الحرارة المنخفضة بين 33 إلى 35 درجة مئوية مساعدة كبيرة في تكاثر الفيروسات المسببة، وللهواء مساهمة في نقل الفيروسات من شخص إلى آخر، كما ويتسبب الهواء البارد في جفاف الأغشية المبطنة للأنف والحلق، ويضعف قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات، والتي تعلق بسهولة في الأغشية الجافة، وكرد فعل مناعي في محاولة لتدفئة وترطيب الهواء المستنشق، يحدث سيلان الأنف، إلا أنه ليس المسبب الرئيس للمرض.

الإنفلونزا

عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي «الأنف والحلق والرئة»، يسببها فيروس الإنفلونزا أي، بي، وسي «فيروسات مخاطية قويمة».

فترة حضانة المرض

من يوم إلى أربعة أيام.

درجة الخطورة

عالية قد تؤدي إلى الوفاة.

أعراض الإنفلونزا

1 - الصداع

2 - الإسهال

3 - آلام بالجسم

4 - التعب

5 - السعال الجاف

الأكثر عرضة للخطر

الأطفال أصغر من 12 شهرا.

الكبار 65 سنة أو أكثر.

الحامل

مرضى الربو وتشوه الممرات الهوائية

مصابو الأمراض المزمنة.

ضعيفو الجهاز المناعي.

مصابو سرطان الدم.

من خضع للعلاج الكيماوي.

البدناء.

المضاعفات

صابات بكتيرية

داء ذات الرئة

الوفاة

متى يجب زيارة الطبيب؟

المعاناة من صعوبة أو ضيق في التنفس

ألم الصدر

الدوخة المستمرة

النوبات التشنجية

الضعف الشديد وألم العضلات

الزكام «الرشح»

عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي «الأنف والحلق»، سببها الرئيس الفيروس الأنفي «رينو- فيروس»، بالإضافة إلى 200 نوع من الفيروسات البيكورناوية.

فترة حضانة المرض

10 أيام.

درجة الخطورة

خفيفة.

أعراض الزكام

سعال مخاطي.

الفئة الأكثر عرضة للخطر

1 - الأطفال أقل من 12 سنة.

2 - من يعاني من ضعف جهاز المناعة.

3 - المصابون بالأمراض المزمنة.

4 - المدخنون.

المضاعفات

1- التهاب الأذن الوسطى.

2- مرض الربو.

3- التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

4- الالتهابات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38.5 درجة مئوية

استمرار الحمى لمدة خمسة أيام أو أكثر

صفير وأزيز الصدر

التهاب الحلق الشديد

الصداع

ألم في الجيوب الأنفية