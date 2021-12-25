شكرا لقرائتكم خبر غياب الإنترنت يحرم طلاب مخططات جنوب مكة من الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للعام الثاني على التوالي، يلجأ سكان مخططات ولي العهد جنوب العاصمة المقدسة للخروج من منازلهم، للبحث عن خدمة شبكة اتصالات، حتى يتلقى أبناؤهم في المرحلة الابتدائية تعليمهم عن بعد عبر منصة «مدرستي».

وأوضح أهالي مخططات ولي العهد لـ»مكة» أنهم في معاناة مع تدني مستوى شبكات الاتصالات منذ سنوات، وزادت المعاناة مع التعليم عن بعد في المرحلة الابتدائية، حيث يضطرون للخروج من منازلهم للبحث عن موقع جيد للإنترنت لضمان دخول أبنائهم المنصة.

ونبهوا إلى أن بعضهم يتوجه إلى أقربائهم في الأحياء المجاورة لمساكنهم وترك أبنائهم عندهم وقت المنصة، والعودة إليهم بعد انتهاء الوقت المحدد للدراسة، مؤكدين أن ذلك يكلفهم الكثير من الجهد والوقت والمعاناة بشكل مستمر.

ولفتوا إلى أنهم تقدموا بشكاوى منذ سنوات مضت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد حلول لمشكلة الشبكة التي يعاني منها بعض سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة خصوصا مخططات «8، 7، 6، 5» والتي تتدنى فيها مستويات الشبكة بشكل واضح، خصوصا أن المخططات تشهد نهضة عمرانية كبيرة ، وزيادة في أعداد السكان، لكن عدم توفر بعض الخدمات الأساسية مثل الاتصالات، شوهت جمالية المخططات، وجعلتها غير مرغوبة السكن عند البعض.

من جهة أخرى طالب الأهالي الجهات ذات العلاقة بالوقوف على معاناتهم بشكل عاجل، وإيجاد حلول جذرية وسريعة لوضع حد لمشكلة الاتصالات والإنترنت في تلك المخططات التي تعاني ولكن لا أحد يجيب.

بدورها أرسلت الصحيفة استفسارها للاتصالات منذ الأحد الماضي إلا أنها لم تتلق أي رد.