روبوت سقيا زمزم يستهوي زوار معرض عمارة الحرمين

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وأفاد مسؤول ركن سقيا زمزم سليمان القرشي أن الركن يحوي مجسم بئر زمرم، والحافظات القديمة التي كانت تملأ جنبات المسجد الحرام، والحافظات الجديدة المستخدمة حاليا، إضافة الى الحقائب الأسطوانية التي تحمل على الظهر وحقائب توزيع عبوات ماء زمزم، والروبوت الذكي لسقيا زمزم، مشيرا إلى أنه في نهاية الجولة يوزع على الزائرين عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.
ومن جانبهم عبر زوار المعرض عن شكرهم وامتنانهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما يبذل في المعرض من خدمات أسهمت بنقل الصورة الحضارية للحرمين الشريفين.
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