شكرا لقرائتكم خبر دعم الأسر المنتجة بـ40 ركنا في شتاء درب زبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جميع الأسر المنتجة والمتقدمة لحصولهم على أكبر فائدة.
وتنوعت معروضاتها بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية، إضافة إلى إعداد الطعام الشعبي والقهوة والشاي والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، والقهوة العربية والإقط والسمن، والملابس والعطور وغيرها، لاقت إقبالا كبيرا من الزوار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعلان، أن عدد الأسر المتقدمة لـ»شتاء درب زبيدة» يزيد على 100 أسرة منتجة، سيتم تدوير العدد بمعدل 40 أسرة كل أسبوع لتغطية جميع المتقدمين خلال فترة الفعاليات التي تستمر لمدة شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم الأسر المنتجة بـ40 ركنا في شتاء درب زبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.