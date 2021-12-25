شكرا لقرائتكم خبر دعم الأسر المنتجة بـ40 ركنا في شتاء درب زبيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيرا لدورها المجتمعي، خصصت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضمن فعاليات «شتاء درب زبيدة» في نسخته الأولى في مدينة لينة التاريخية - 105 كلم جنوب رفحاء -، 40 ركنا دون مقابل مالي، للأسر المنتجة، موزعة في منطقة الفعاليات المصاحبة، وذلك لعرض منتجاتهم لمدة شهرين، حيث يجري تدوير العدد كل أسبوع لتغطية

جميع الأسر المنتجة والمتقدمة لحصولهم على أكبر فائدة.

وتنوعت معروضاتها بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية، إضافة إلى إعداد الطعام الشعبي والقهوة والشاي والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، والقهوة العربية والإقط والسمن، والملابس والعطور وغيرها، لاقت إقبالا كبيرا من الزوار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعلان، أن عدد الأسر المتقدمة لـ»شتاء درب زبيدة» يزيد على 100 أسرة منتجة، سيتم تدوير العدد بمعدل 40 أسرة كل أسبوع لتغطية جميع المتقدمين خلال فترة الفعاليات التي تستمر لمدة شهرين.