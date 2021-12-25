وظائف يشغلها كارهو الرياضيات والناقمون عليها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هناك أشخاص لا يحبون الحساب ولا التعامل مع الأرقام، فهل هذا يعني أنهم بلا وظائف؟ لحسن الحظ أنه توجد وظائف لا تتعامل مع الأرقام ومنها ما رصدته بعض المواقع المهتمة بالتوظيف.

1- مدراء الفن

يصوغون مفاهيم التصميم ومناهج العرض لوسائل الاتصال المرئية، مثل الطباعة والإذاعة والإعلان.

2-أخصائي الأسنان

ينظفون الأسنان ويفحصون مناطق الفم والرأس بحثا عن علامات مرض الفم.

3- العاملون في مجال النسخ والكتابة

يعملون في مجال النشر أو وسائل الإعلام المرئية.

4- المساعدون في العلاج الوظيفي

يساعدون في توفير علاجات وإجراءات العلاج المهني.

5- المغنيون، الملحنون، والموسيقيون وكل من له علاقة به.

يكتبون وينسخون المقطوعات الموسيقية، ينشؤون الهياكل الموسيقية وغيرها من الأعمال الموسيقية.

6- المقيمون

يديرون المجموعات، مثل الأعمال الفنية أو المقتنيات أو العناصر التاريخية أو العينات العلمية من المتاحف أو المؤسسات الأخرى.

7- العاملون في المحفوظات

يقومون بتقييم وتحرير وحفظ السجلات الدائمة والوثائق ذات القيمة التاريخية، المشاركة في الأنشطة البحثية القائمة على المواد الأرشيفية.

8- معالجو الزواج والأسرة

يشخصون ويعالجون الاضطرابات العقلية والعاطفية، سواء كانت معرفية أو عاطفية أو سلوكية، في سياق الزواج والأسرة.

9- الناسخون الطبيون

يقومون بنسخ التقارير الطبية التي سجلها الأطباء وغيرهم من ممارسي الرعاية الصحية باستخدام أجهزة الكترونية مختلفة، وتغطي زيارات المكتب، وزيارات غرفة الطوارئ، ودراسات التصوير التشخيصي، والعمليات، ومراجعات المخطط، والملخصات النهائية.

10-أخصائيو العناية بالبشرة

توفر علاجات للعناية بالبشرة للوجه والجسم لتحسين مظهر الفرد، يضم أخصائيين كهربائيين وأخصائيي إزالة الشعر بالليزر.

11- مدربو الحيوانات

يدربون الحيوانات على الركوب، أو التسخير، أو الأمن، أو الأداء، أو الطاعة، أو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى تعويد الحيوانات على الصوت والاتصال البشري، وتكييف الحيوانات للاستجابة للأوامر.