شكرا لقرائتكم خبر مبادرة الانتماء الوطني تستهدف 100 ألف إمام وخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة اليوم، مبادرة الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة.

وتتضمن المبادرة مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الوعاظ والمختصين والأكاديميين، وتستهدف قرابة 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب و11 ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي أن المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الجاري، متناولة عددا من العناوين المهمة: أمانة تطوير الأداء، التأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من تحزبات الإخوان والسروريين، والتبليغ.