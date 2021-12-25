شكرا لقرائتكم خبر مبادرة الانتماء الوطني تستهدف 100 ألف إمام وخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن المبادرة مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الوعاظ والمختصين والأكاديميين، وتستهدف قرابة 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب و11 ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.
وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي أن المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الجاري، متناولة عددا من العناوين المهمة: أمانة تطوير الأداء، التأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من تحزبات الإخوان والسروريين، والتبليغ.
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