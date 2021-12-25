شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروع إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي في كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وفد الصندوق السعودي للتنمية مشروع إعادة تأهيل نظام المياه والصرف الصحي لمدينة كاماغواي في جمهورية كوبا، والذي تم تمويله من قِبل الصندوق بقيمة (40) مليون دولار، وذلك بهدف رفع كفاءة أنظمة مياه الشرب وتحسين المستويين

الصحي والبيئي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يستفيد من هذا المشروع أكثر من270 ألف نسمة من سكان كاماغواي والمدن المجاورة.

وحضر حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، ومن الجانب الكوبي نائب محافظ مدينة كاماغواي كارمين ماريا إرنادس ريكهو، ونائب رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بلاديمير كاتوس مويا، وعدد من المسوؤلين في مدينة كاماغواي.

وأشادت نائب محافظ مدينة كاماغواي بإسهامات المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية في كوبا، والأثر الإيجابي للمشروع الحيوي الذي سيوفر المياه النظيفة الصالحة للشرب لأكثر من 270 ألف مستفيد، وكذلك سيسهم في تحسين الحياة المعيشية وفي تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناجمة عن المياه غير النظيفة لسكان مدينة كاماغواي.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة عبّر فيها عن العلاقات السعودية الكوبية، وعن الدور التنموي الذي توليه حكومة المملكة من خلال الصندوق في المساهمة لدعم التنمية المستدامة والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مؤكدا على أن المملكة لاتقتصر إسهاماتها في مجالات التنمية عبر المنظمات الدولية، فالمملكة تعمل بشكل ثنائي مع العديد من دول العالم، ولم تميز أحداً في هذه الجهود على أسس سياسية أو عرقية أو دينية.

من جانبه قال رئيس وفد الصندوق الدكتور سعود الشمري أن المشروع يعد من أهم المشاريع التي مولها الصندوق في مجال تطوير البنية التحتية،حيث يعد داعماً في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة - "ضمان الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع"، بالإضافة إلى دعم تحقيق أهداف تنموية أخرى، كما يوفر هذا المشروع تسهيل الوصول إلى المياه المأمونة والنظيفة، وتلبية احتياجات المدينة من هذه الخدمات، حيث يعتبر المشروع جزءاً من برنامج شامل لمدينة كاماغواي يُنفذ على عِدة مراحل، ويشكل هذا المشروع المرحلة الأولى منه."

وعلى هامش الزيارة لجمهورية كوبا، قام وفد الصندوق بعقد عدد من الاجتماعات مع نائب رئيس وزراء كوبا ريكاردو كابريساس رويز، وعدد من المسؤولين الكوبين في جهات أخرى بهدف متابعة سير أعمال التنفيذ للمشاريع التنموية التي مولها الصندوق.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لمشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة كارديناس حيث يسهم المشروع في تحسين حياة أكثر من 130 ألف مستفيد، كذلك زار الوفد مشروع تأهيل وتشييد عدد من المشاريع الاجتماعية في مدينة هافانا القديمة، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المدينة من خلال بناء وتأهيل عدد من المساكن والمباني، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتأهيل المراكز التاريخية والاجتماعية والمرافق العامة.

واختتم الوفد زياراته الميدانية لمشروع مسجد الملك سلمان في هافانا والذي يهدف إلى تعزيز المستويين الثقافي والاجتماعي.