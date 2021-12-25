«حماية المستهلك» تعرض أهم تسع معلومات يجب معرفتها قبل توقيع عقد التأمين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جمعية حماية المستهلك أهم تسع معلومات يجب أن يعرفها المواطن قبل توقيع عقد التأمين.

وقالت إن منتجات التأمين تعد إحدى الوسائل لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له وتعينه على تحمل الأعباء المالية الناتجة عنها. ومن خلال وثيقة التأمين يحصل المؤمن له على حماية ضد المخاطر أو الخسائر التي قد تلحق به أو يتسبب بها للغير وفقاً لما هو منصوص عليه في شروط وأحكام وثيقة التأمين، وفي المقابل يتعهد المؤمن له بسداد قسط التأمين المتفق عليه.

تختلف منتجات التأمين فيما بينها من حيث الهدف والتغطية التأمينية، إلا أن هناك بعض المعلومات الأساسية التي يجب على العميل معرفتها والتأكد منها قبل توقيع عقد التأمين، وهي كالتالي:

مزود الخدمة

هو أحد شركات التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين داخل المملكة العربية السعودية، وقد تقدم شركة التأمين خدماتها عن طريق طرف ثالث يطلق عليه وكيل التأمين، لكن عليها أن تضمن التزامه بإتمام المعاملات في إطار يضمن مصلحة العميل وحمايته، ويمكن معرفة الشركات المرّخص لها بذلك عن طريق زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

الأسعار والتكاليف

تلتزم شركة التأمين باتباع متطلبات التسعير المحددة من البنك المركزي السعودي والتي سبق للعميل الموافقة عليها كأحد متطلبات الموافقة على التغطية التأمينية، وعلى شركات وساطة التأمين أيضاً توفير أفضل عروض الأسعار للعميل من عدة شركات، مع توضيح أسباب ترشيحها لأحد هذه العروض.

فترة التغطية التأمينية

هي الفترة التي يحق فيها للعميل الحصول على المزايا التأمينية المتفق عليها بموجب وثيقة التأمين، وكأصل عام تنتهي التزامات أطراف العقد بانتهاء فترة وثيقة التأمين، لذا على المؤمن له التأكد من تجديد الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها؛ لضمان استمرار حصوله على تلك المزايا التأمينية.

الأحكام والشروط

يجب قراءة شروط وأحكام وثيقة التأمين بعناية ودقة قبل توقيع العقد، والاستفسار عن جميع البنود غير الواضحة تجنباً لوقوع أي خلاف مستقبلاً، ويمكن للعميل أيضاً طلب الحصول على نسخة مجانية من العقد للرجوع إليه في أي وقت، وكذلك الحصول على جميع المطويات التي تصدرها الشركة حول المنتج التي تقدمه.

استثناءات وثيقة التأمين

يجب الانتباه إلى سقف التغطية التأمينية، والإلمام بالحالات الاستثنائية أو الأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين، أو بالتغطيات التي تندرج تحت بند الإضافات (التوسعات) التي عادة تتم إضافتها بناءً على طلب المؤمن له، كالحصول على سيارة بديلة عند التعرض لحادث مقابل رسوم إضافية لوثيقة التأمين الشامل للمركبات.

التزامات وحقوق كل طرف

تلتزم شركة التأمين بتوضيح حقوق ومسؤوليات كل طرف بشكل مبسط وواضح، والإجابة على جميع استفسارات العملاء، وعلى العميل أيضاً الإلمام بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد والتأكد من قدرته على الوفاء بها.

إجراءات تسوية المطالبات

تقوم شركة التأمين بتوضيح آلية تقديم المطالبات والمستندات المطلوبة لتسويتها، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض المطالبة في حال عدم الموافقة عليها.

قنوات التواصل

يجب على شركة التأمين الإفصاح عن عناوين مكاتب الشركة ووسائل الاتصال بها، مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني للشركة.

تقديم ومعالجة الشكاوى

توفر شركة التأمين وسائل لاستقبال شكاوى العميل واعتراضه على الخدمات والمنتجات المقدمة له، ومن ثم اتباع الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها وتسويتها بشكل عادل وفوري، وفي حال عدم رضا العميل يمكنه تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي عبر بوابة “ساما تهتم“.

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