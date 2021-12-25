السفارة الفرنسية بالرياض تدين استهداف الحوثيين لجازان وتصفه بالهجوم الهمجي

الرياض - محمد عبدالله - أدانت السفارة الفرنسية في الرياض هجوم ميليشيا الحوثي الهمجي على جازان يوم أمس الجمعة.

وقال السفير الفرنسي لدى السعودية لودفيك بويل في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": نيابة عن السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية، أدين بشدة الهجوم الهمجي الذي شنه الحوثيون على جازان، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين.

وأضاف سفير فرنسا لدى الرياض، "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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