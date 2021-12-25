طريف تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت، ملامسة بذلك الواحد مئوي كأقل درجة، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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