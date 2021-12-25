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بالفيديو.. مقتل 223 حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية في عمليات للتحالف بمأرب والجوف

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تنفيذ 40 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف – بحسب الإخبارية – إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 223 عنصرًا حوثيًا وتدمير 17 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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