الإمارات تدين استهداف الحوثيين لجازان.. وتؤكد: تصعيد خطير

الرياض - محمد عبدالله - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة بمنطقة جازان، بمقذوف أسفر عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى المدنيين.

وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واعتبرت أن هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح، وتسبب في عدد من الإصابات، تصعيد خطير وعمل جبان يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجدد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد أنّ أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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