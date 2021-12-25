التحالف: سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، امتلاكه أدلة تحويل الحوثيين لمطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضح التحالف أنه سيعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وقال التحالف العربي إن ميليشيات الحوثي أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر الجاري.

كما أعلن التحالف العربي جاهزية مطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعترفت ميليشيات الحوثي بإغلاق مطار صنعاء في وجه النشاط الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة وتحويله لقاعدة عسكرية للصواريخ والمسيرات.

وصدرت تصريحات لقيادات مليشيات الحوثي عقب قصف التحالف العربي الليلة الماضية أهدافًا عسكرية في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي العسكرية ومواقع ألوية الحماية الرئاسية شمال وجنوب صنعاء.

وتسيطر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المرافق العسكرية وكل مؤسسات الدولة في غالبية مناطق الشمال اليمني منذ اجتياحها صنعاء أواخر 2014 وانقلابها على الحكومة المعترف بها دوليًّا.

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