«العدل»: 13 مليون زيارة للبوابة القضائية و10 ملايين عملية بحث

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة العدل عن أن عدد زيارات البوابة القضائية العلمية بلغ أكثر من 13 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات البحث عن الأحكام أكثر من 10 ملايين عملية.

وقال المدير العام لمركز البحوث المشرف على مشروع البوابة القضائية العلمية الدكتور بشار المفدى، إن البوابة تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات قضائية وقانونية تتضمن نحو 46 ألف وثيقة قضائية.

وأضاف أن البوابة تتيح للجميع -بمن فيهم أطراف العملية القضائية والمهتمين بالشأن القانوني- الاطلاع على جميع الأحكام التجارية -المكتسبة للقطعية- الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعديد من الوثائق القضائية بكل يسر وسهولة وبأدوات تفاعلية مرنة.

وأوضح الدكتور المفدى أن البوابة القضائية العلمية تتميز بالدقة، والتصنيف الموضوعي، وترتيب الأحكام بقوالب عرض فنية، وأساليب عرض حديثة لمحتويات البوابة؛ لضمان سهولة الاستخدام والتصفح، ومرونة التنقل بين صفحات البوابة.

وأشار إلى أنها تستهدف القضاة، وأطراف الدعوى، والمحامين، وأعضاء النيابة، وأعوان القضاة، والأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، والمستشارين، والباحثين، كما يمكن الاستفادة من رابط البوابة اضغط هنا.

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