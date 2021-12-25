بالفيديو.. الأمير سعود بن سلمان: كأس ولي العهد للخيل غال.. والفوز به أكبر شرف

الرياض - محمد عبدالله - قال ‏الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إن الفوز في كأس ولي العهد للخيل لفئتي الإنتاج المحلي والمستورد أكبر شرف له.

وأوضح الأمير سعود بن سلمان، أن المنافسة كانت قوية و"الكأس غالي هذا أكبر شرف وفخر"، مبينًا أنه لم يتوقع الفوز ولكن يحمد الله على تحقيقه.

ووجه الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لدعمه للرياضات بشكل عام وللفروسية بشكل خاص، متمنيًا التقدم إلى الأكثر.

وقدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بسبب دعمهما الكبير للرياضة.

وقال وزير الرياضة: "اليوم نحظى بكأس ولي العهد وهو كأس يشرف الجميع، ونحظى بحضور لهذه الفعالية وإن شاء الله يكون لها أثر إيجابي على الجميع ويمثل هذا الكأس نضوج وتطور سباقات الخيل في المملكة والرياضة بشكل عام"، بحسب قناة "MBC".

اقرأ أيضاً

ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل في نسخته الـ 56 مساء اليوم