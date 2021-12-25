إقبال كبير على تطبيق التسجيل الذاتي لتسهيل الحصول على تأشيرات الحج والعمرة

الرياض - محمد عبدالله - يشهد تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية قبل فترة، إقبالًا كبيرًا في دول كثيرة.

ووفقًا للعربية، نقلا عن مصادرها، فإن عدد المسجلين في التطبيق من جمهورية بنجلاديش الشعبية وصل إلى 1000 شخص خلال أربعة أيام، منذ بدء تدشين التطبيق.

ويتميز التطبيق بأنه يتيح لطالبي تأشيرات الحج والعمرة تسجيل معلوماتهم وبصمة العين والوجه من بيوتهم، عبر هواتفهم الذكية، ولا يحتاجون لزيارة السفارات السعودية، وهذه الميزة محصورة حاليًا على تأشيرات الحج والعمرة، وقريبًا سيشمل كل أنواع التأشيرات.

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