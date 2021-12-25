أمانة عسير تعالج التشوه البصري بخميس مشيط.. إزالة مخلفات بناء ورفع سيارات متهالكة

الرياض - محمد عبدالله - كثفت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية محافظة خميس مشيط أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الأسبوعين الماضيين 100 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 13 ألف متر مربع من الكتابات على الجدران، ومعالجة 25 حاوية نفايات، وإزالة 430 من السيارات المتهالكة، ودهان 100 ألف متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

وبيّنت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكدة أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي ليتم مباشرتها ومعالجتها.