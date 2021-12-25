5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن مدن الرياض وجدة مكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة تصدرت حالات التعافي من كورنا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعاف في الرياض، فيما تم تسجيل 22 في جدة، و8 في مكة المكرمة، و6 في الدمام، و5 في المدينة المنورة.

كما تم تسجيل 4 حالات تعاف في الهفوف، و3 في كل من: الجبيل والخرج، و2 في كل من: تبوك وحائل وجازان والخبر والقطيف.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة فقط في كل من: عرعر والطائف وأبها ونجران ورابغ وينبع والظهران ومحايل والبدع والبدائع وثادق والليث ورماح وشقراء ووادي الدواسر.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 117 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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