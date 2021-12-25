تناول تأسيس الدرعية.. جامعة الملك سعود تعلن امتلاكها اقدم نسخة من مخطوط «تاريخ نجد»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، عن امتلاكها أقدم نسخة من مخطوطة كتاب «تاريخ نجد» الذي يعد من اقدم الكتب التي تناولت تأسيس الدرعية، وذلك تزامنًا مع اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية 2030م.

وأوضحت عمادة شؤون المكتبات –عبر تويتر- أن مخطوطة «تاريخ نجد» نعتبر من أقدم الكتب التي أرخت لتأسيس وتاريخ الدرعية، وهو مخطوط «الفاخري» لمؤلفه محمد بن عمر وابنه عبدالله بن محمد.

وأشارت إلى ان نسخة المخطوطة أبرزت أحداث عام ٨٥٠ هـ وهي فترة قدوم جد الأسرة الحاكمة مانع بن مريد المريدي، على ابن عمه ابن درع، وتَمثل تاريخ «الفاخري» المكتوب على نظام الحوليات أسوه بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تاريخه من عام ٨٥٠ هجري إلى عام وفاته ١٢٧٧ هجري، إلا أن ابنه أتم ١١ سنة أخرى تقريباً ووقف عام ١٢٨٨ هجري.

وتابعت عمادة المكتبات بالجامعة، انها تحتفظ بنسختين من هذا التاريخ المهم، وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها ٤٨ والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أي من قواعد الخط العربي، ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على مخطوطة «تاريخ نجد» من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات عبر الرابط الآتي اضغط هنا.

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