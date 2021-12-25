7 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة أن منطقة الرياض تصدرت عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 122 إصابة من أصل 325 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 60 إصابة في جدة، و50 إصابة في مكة المكرمة، و11 إصابة في المدينة المنورة، و9 إصابات في الدمام، و8 في الهفوف، و6 في الطائف والظهران.

كما تم تسجيل 5 إصابات في الخبر، و4 في كل من: القطيف والمبرز، و3 في كل من: الجبيل والخرج، و2 في كل من عرعر وأبها وينبع والسليل وشقراء والخفجي.

وتم تسجيل إصابة واحدة فقط في كل من: خليص والدرب وتبوك وبريدة والباحة وخميس مشيط وجازان ونجران وعفيف والمجمعة والدوادمي وعنيزة والرس والبجادية والبدائع وصفوى والحناكية وبلجرشي والمزاحمية والنعيرية وفيفا وثيلان.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 117 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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