زوار معرض عمارة الحرمين عن الحجر الأسود الافتراضي: تجربة رائعة.. رصة لتعريف النشء بمقدساتهم

الرياض - محمد عبدالله - استقطبت تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، رواد معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم، وذلك من خلال ركن الحجر الأسود الافتراضي.

ويتيح ركن الحجر الأسود الافتراضي لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، بحيث يكون المستخدم واقفًا أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام، مع الاستماع إلى صوت الأذان، وشم رائحة طيب الكعبة المشرفة.

وقال أحد الزوار ويدعى تركي الرديني: نقلتنا هذه التجربة الرائعة كأننا أمام الحجر الأسود، واستمتعت بكافة التفاصيل الموجودة فيه، من رؤية الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسماع الأذان وشم رائحة أطياب الكعبة وغيرها من الأمور التي مكنت لي من تجربة رائعة وممتعة.

وأضاف الزائر صالح الشويمان: أتيت إلى المعرض أنا والعائلة، للاستمتاع بكافة أركانه وخصيصاً ركن محاكة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، حيث إن هذه التجربة المميزة والفريدة من نوعها فرصة لتعريف النشء على الحجر الأسود والكعبة المشرفة، فهذا التجربة تتيح لهم المشاهدة عن قرب والاطلاع على كافة التفاصيل التي بكل تأكيد ستثري تجربتهم بما يخص الحجر الأسود.

وقال محمد الحصين: الكلمات لا تكفي لوصف مشاعري تجاه هذه الجهود التي تبذل من قبل الدولة -رعاها الله- والمسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخصيصًا تجاه هذه التجربة الرائعة التي تحاكي زيارة الحجر الأسود وما يحيط بالكعبة المشرفة، ولا نملك إلا الدعاء بأن يبارك الله في جهود الجميع ويجعلها خالصةً لوجهه الكريم.

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