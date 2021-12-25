بالفيديو.. طارق الحبيب ينصح المرأة بتأجيل الحمل في أول سنة زواج ويوضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - وجه بروفيسور واستشاري الطب النفسي، د. طارق الحبيب، نصيحة للمرأة بعدم الحمل في أول سنة للزواج، وذلك لمنح فرصة لتفهم الطرف الآخر.

وقال الحبيب خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إنه ينصح المرأة بعدم الحمل في أول سنة للزواج، لإعطاء فرصة لفهم الطرف الآخر، ولتجنب الآثار النفسية السلبية التي قد تؤثر على علاقتها بزوجها أثناء فترة الحمل.

وأضاف أن المرأة عندما تحمل مبكرًا بعد الزواج قد تصاب باكتئاب الحمل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ربط الاكتئاب لديها بالزوج، مما يتسبب في كراهيته والطلاق.

وأشار الحبيب إلى أن تأخير الحمل قد يكون أمرًا جيدًا في حال افتراق الزوجين لأي سبب، وعدم وجود أطفال قد يجعل الأمر يسيرًا وهينًا.

وأوضح أن الأطفال يتأثرون في حال وجود أبوين غير ناضجين، وأحيانًا يكونون سعداء إذا كان الأبوان ناضجين.

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