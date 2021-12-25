ما هي مربعانية الشتاء ولماذا سميت بهذا الاسم؟.. تقرير يجيب

الرياض - محمد عبدالله - تشهد مناطق المملكة في هذا التوقيت من كل عام انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى درجة الصفر المئوية وأقل من ذلك أيضًا وخاصة في الجزء الشمالي.

وبحسب تقرير لقناة «الإخبارية»، فإن المربعانية كما يسميها أهالي منطقة الحدود الشمالية وبعض المناطق تعتبر من أشد أيام العام برودة، وتبدأ في شهر ديسمبر وتمتاز بالبرد القارص وخاصة في الليل وقد يصاحب ذلك تساقط للثلوج.

ويتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وسميت بهذا الاسم بسبب عدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية والتي يقترب من الأربعين يومًا.

ويحرص الناس في موسم المربعانية على ارتداء الملابس الثقيلة واستخدام الدفايات بأنواعها وإشعال النار في المخيمات والبيوت أيضًا.

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