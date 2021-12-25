شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنفذ مبادرة «الانتماء الوطني» غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة غدا، مبادرة ( الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة ) .

وتتضمن المبادرة مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الوعاظ والمختصين والأكاديميين، وتستهدف قرابة 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب وأكثر من " 11 " ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة .

وأوضح المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي أن المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الجاري متناولة عددًا من العناوين المهمة هي : أمانة تطوير الأداء ، والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات ( الإخوان ، والسروريين ، والتبليغ ).

ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير قطاعاتها ومنسوبي المساجد ، كما تتضمن البرامج العلمية والعملية التي يسعى المعهد من خلالها إلى إبراز رسالة المساجد في تعزيز الانتماء الوطني .