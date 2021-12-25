شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية : هجمات الحوثيون تعرض الشعب السعودي للخطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاعتداءات تطيل أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان ، والذي أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني وإصابة 7 مدنيين.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها للأسر الملكومة ، وتتمنى للناجين من الهجوم الشفاء التام.

وقالت السفارة إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة.

ودعت الحوثيون مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على الشعب السعودي والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.